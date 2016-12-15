Computex 2014: Прототип двухпроцессорной видеокарты Asus ROG Ares III

На выставке Computex 2014 в г. Тайбэй компания Asus продемонстрировала прототип двухпроцессорной видеокарты ROG Ares III. В видеокарте будут использоваться два отборных графических процессора AMD Hawaii XT, для их охлаждения будет задействован fullcover водоблок от компании EK Water Blocks, что должно положительно сказаться на температурном режиме всех компонентов будущей платы.

Как видно из фотографий плата Asus ROG Ares III значительно крупнее, чем у референсной AMD R9 295X2, скорее всего, изменена подсистема питания с целью улучшения разгонного потенциала ведь будут использовать «отборные» процессоры.

Для питания видеокарты потребуется три 8-pin PCI-E Power. На видеокарте реализовано всего три видеовыхода: DVI-D, HDMI и DisplayPort.

По предварительной информации выход видеокарты запланирован на третий квартал этого года. Выпущено будет всего 500 видеокарт, каждая с индивидуальным номером. О стоимости информации нет, но можно предположить, что она будет выше, чем у обычной AMD R9 295X2.