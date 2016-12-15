Computex 2014: Sapphire представляет две материнские платы Atomic с водоблоками для СВО

В рамках выставки Computex 2014 компания Sapphire на своем стенде представила две интересные материнские платы - Atomic 990FX и Atomic Z97. Их особенностями стало применение огромного fullcover водоблока охлаждающего не только компоненты платы, но и центральный процессор.

Первая материнская плата Sapphire Atomic 990FX основана на топовом чипсете AMD 990FX и предназначена для процессоров AMD socket AM3+. Большую часть платы накрывает большой водоблок с контактом в области основных компонентов: процессора, силовых элементов системы питания платы, северного моста и южного. Плата изготовлена в форм-факторе ATX и обладает широкими возможностями по установке плат расширения – три разъема PCI-Express 3.0 x16, четыре слота для установки модулей оперативной памяти стандарта DDR3, шесть портов SATA3 6Гб/сек, один сетевой контроллер GbE.

Вторая плата Sapphire Atomic Z97 является почти полным аналогом Atomic 990FX, только для процессоров Intel. Плата основана на чипсете Intel Z97, используется такое же оригинальное решение с охлаждением компонентов и процессора – fullcover водоблок. В отличие от Atomic 990FX на Atomic Z97 есть один порт mSATA 6Гб/сек.

О стоимости и дате появления в продаже пока информации нет.