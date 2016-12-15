Cooler Master Hyper 612 ver.2: новый процессорный кулер с технологией прямого контакта

Компания Cooler Master объявила о старте продаж по всему миру нового процессорного кулера - Hyper 612 ver.2. Особенностью линейки Hyper является превосходное соотношением цены и качества.

Новый кулер выполнен по схеме « башня» с использованием шести тепловых трубок и массивного алюминиевого радиатора с продвинутой конфигурацией пластин, для лучшей теплоотдачи.

Особый интерес представляет конфигурация основания - Continuous Direct Contact, используется так называемый прямой контакт тепловых трубок с тепло распределительной крышкой процессора, отличием Hyper 612 ver.2 от подобных кулеров стала улучшенная технология контакта тепловых трубок и основания кулера.

Комплектный 120мм вентилятор оснащен подшипником скольжения, что в купе с возможностью управления скоростью вращения крыльчатки методом ШИМ (PWM ) в пределах от 800 до 1300 об/сек, обеспечивает более чем не высокий уровень шума 11-20 дБА при высоком расходе воздуха 26,6-44,2 кубических фута.

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Габариты кулера Hyper 612 ver.2 составляют 139х106,5х160,4 мм. Копания Cooler Master рекомендует использовать кулер Cooler Master с процессорами имеющими TDP не более 95Вт.

Система крепления поддерживает все актуальные процессорные разъемы: Intel LGA 2011-3/2011/1366/1156/1155/1150/775 и AMD FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2.

Рекомендованная цена новинки равняется $50.