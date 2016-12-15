Cooler Master Storm Suppressor: новая игровая клавиатура

Компания Cooler Master представляет игровую клавиатуру Storm Suppressor с белой подсветкой. В отличие от игрового стандарта – механических переключателей, новинка сделана с использованием мембранных переключателей. За счет этого клавиатура получилась легкой и очень тихой.

Особенностью клавиатуры Suppressor стало наличие собственного 32-битного процессора ARM Rapid Engine с рабочей частотой 72 МГц для обработки макросов. Для хранения макросов доступно 128Кб памяти. Максимальное количество записанных макросов составляет 75 штук. Подобное решение позволяет использовать макросы без установки специализированного софта на ПК, все хранится в самой клавиатуре.

Встроенная светодиодная подсветка белого цвета может регулироваться по трем степеням яркости, либо отключаться совсем. В качестве интерфейса используется стандарт USB 2.0.

Рекомендуемая стоимость клавиатуры CM Storm Suppressor для рынка Европы и России составляет €45.