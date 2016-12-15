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Cooler Master выпускает две СВО Nepton: 120XL и 240M

22.10.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Cooler Master анонсировала две новые системы водяного охлаждения Nepton 120XL и Nepton 240M. Новинки получили новые помпы и новые комплектные вентиляторы Silencio FP 120 с низким уровнем шума.

Серия СВО Nepton использует фирменную технологию «Jet Impingement» благодаря которой достигается большой поток жидкости через медный водоблок – до 120 литров в час. Это позволяет утверждать, что СВО серии Nepton способны справится с отведением 300Вт тепла от процессора. Радиаторы новинок выполнены из алюминия. 

 

Водоблоки заводских СВО Nepton 120XL и 240M оснащены подсветкой логотипа, что может быть интересно любителям украсить системный блок. 

Комплектные вентиляторы Silencio FP 120 спроектированы с учетом бесшумной работы, минимальный уровень шума – 6,5 дБ. Для регулировки скорости вращения крыльчатки используется ШИМ-управление (PWM).

На всю линейку СВО Nepton компания Cooler Master дает 5 лет гарантии. Стоимость новинок для рынка Европы закреплена на отметке 79,90€ за 120XL и 84,90€ за 240M. Дата появления на прилавках магазинов СНГ пока неизвестна. 

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