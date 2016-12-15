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Cooler Master выпускает СВО Seidon 120V Ver.2

26.11.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Cooler Master выпускает обновленную систему водяного охлаждения Seidon 120V Ver.2.  В новой версии СВО Seidon 120V Ver.2 используется новый вентилятор Silencio FP 120 типоразмера 120 мм и новая менее шумная помпа при той же производительности.

Заявленный минимальный уровень шума при работе вентилятора составляет 6,5 дБа. Скорость вращения крыльчатки автоматически регулируется методом широтно-импульсной модуляции в зависимости от окружающей температуры.

 

Рекомендуемая стоимость Cooler Master Seidon 120V Ver.2 составляет €45. 

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