Corsair расширяет линейку игровых клавиатур Vengeance K70

Компания Corsair представляет игровую механическую клавиатуру Vengeance K70 в черном исполнении с красной подсветкой. Так же помимо переключателей Cherry MX Red есть варианты Vengeance K70 использующие переключатели Cherry MX Blue и Cherry MX Brown.

Cherry MX Red – мягкое нажатие, для быстрого двойного и тройного нажатия, с четким щелчком переключателя

– мягкое нажатие, для быстрого двойного и тройного нажатия, с четким щелчком переключателя Cherry MX Brown – для быстрого и точного нажатия с легкой тактильной отдачей и тихим звуком нажатия.

– для быстрого и точного нажатия с легкой тактильной отдачей и тихим звуком нажатия. Cherry MX Blue – высокая тактильная обратная связь , четкий щелчок при нажатии во время печати.

Клавиатура Vengeance K70 выполнена в строгом дизайне с использованием анодированного алюминия. Используемая красная подсветка регулируется по яркости, а так же возможна подсветка индивидуально каждой клавиши. Настройки подсветки хранятся в памяти клавиатуры.

Особенности клавиатур Vengeance K70:

Высокая точность – антибликовое покрытие и высокая скорость опроса порта 1000Гц

Удобные мультимедиа клавиши

Удобный USB порт на торце клавиатуры

Удобная подставка для кистей, для сохранения здоровья

Различные варианты подсветки

Выбор кнопочных переключателей на свой вкус.

Новые версии клавиатур появятся у продавцов уже в апреле, рекомендованная стоимость $129.99. На клавиатуры дается гарантия 2 года.



