Corsair расширяет линейку игровых клавиатур Vengeance K70

Компания Corsair представляет игровую механическую клавиатуру Vengeance K70 в черном исполнении с красной подсветкой. Так же помимо переключателей Cherry MX Red есть варианты Vengeance K70 использующие переключатели Cherry MX Blue и Cherry MX Brown.
- Cherry MX Red – мягкое нажатие, для быстрого двойного и тройного нажатия, с четким щелчком переключателя
- Cherry MX Brown – для быстрого и точного нажатия с легкой тактильной отдачей и тихим звуком нажатия.
- Cherry MX Blue – высокая тактильная обратная связь , четкий щелчок при нажатии во время печати.
Клавиатура Vengeance K70 выполнена в строгом дизайне с использованием анодированного алюминия. Используемая красная подсветка регулируется по яркости, а так же возможна подсветка индивидуально каждой клавиши. Настройки подсветки хранятся в памяти клавиатуры.
Особенности клавиатур Vengeance K70:
- Высокая точность – антибликовое покрытие и высокая скорость опроса порта 1000Гц
- Удобные мультимедиа клавиши
- Удобный USB порт на торце клавиатуры
- Удобная подставка для кистей, для сохранения здоровья
- Различные варианты подсветки
- Выбор кнопочных переключателей на свой вкус.
Новые версии клавиатур появятся у продавцов уже в апреле, рекомендованная стоимость $129.99. На клавиатуры дается гарантия 2 года.