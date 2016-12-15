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Corsair расширяет линейку игровых клавиатур Vengeance K70

09.04.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Corsair представляет игровую механическую клавиатуру Vengeance K70 в черном исполнении с красной подсветкой. Так же помимо переключателей Cherry MX Red есть варианты Vengeance K70 использующие переключатели Cherry MX Blue и Cherry MX Brown.

  • Cherry MX Red – мягкое нажатие, для быстрого двойного и тройного нажатия, с четким щелчком переключателя
  • Cherry MX Brown – для быстрого и точного нажатия с легкой тактильной отдачей и тихим звуком нажатия.
  • Cherry MX Blue – высокая тактильная обратная связь , четкий щелчок при нажатии во время печати.

Клавиатура Vengeance K70 выполнена в строгом дизайне с использованием анодированного алюминия. Используемая красная подсветка регулируется по яркости, а так же возможна подсветка индивидуально каждой клавиши. Настройки подсветки хранятся в памяти клавиатуры.

Особенности клавиатур Vengeance K70:

  • Высокая точность – антибликовое покрытие и высокая скорость опроса порта 1000Гц   
  • Удобные мультимедиа клавиши
  • Удобный USB порт на торце клавиатуры  
  • Удобная подставка для кистей, для сохранения здоровья
  • Различные варианты подсветки
  • Выбор кнопочных переключателей на свой вкус.

Новые версии клавиатур появятся у продавцов уже в апреле, рекомендованная стоимость $129.99. На клавиатуры дается гарантия 2 года.


 

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