Corsair расширяет линейку корпусов серией Carbide SPEC Gaming

Компания Сorsair добавила в линейку своих корпусов Carbide SeriesTM SPEC три модели для игровых ПК: SPEC-01, SPEC-02 и SPEC-03. Модели выполнены в агрессивном стиле, с большими возможностями по использованию комплектующих при сборке и продуманным охлаждением оных.

Все три корпуса SPEC оснащены портами USB 3.0 на лицевой стороне, отсеками крепления SSD и развитой системой кабель менеджмента, есть модификации с прозрачным боковым окном. Отсеки для накопителей оснащены безвинтовым крепелением, места крепления вентиляторов защищены противопылевыми фильтрами.

Корпуса новой серии Corsair относит к бюджетным решениям:

Для более подробного ознакомления с новинками Corsair подготовили ролик:

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