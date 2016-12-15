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Crucial MX100 новая бюджетная линейка SSD

26.05.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

На выставке Computex 2014 компания Micron под брендом Crucial покажет SSD новой серии — MX100. Новая серия MX100 заменит собой другую бюджетную серию — M500, тогда как самой производительной серией останется M550. Также ожидается, что в основе накопителей MX100 будет лежать контроллер компании Marvell.

Новая память должна значительно снизить стоимость итогового Гб в накопителе, но минусом такого быстрого развития является снижение надежности ячеек NAND памяти.

Текущие 19нм ячейки могут выдержать от 3.000 до 5.000 циклов записи/перезаписи, с учетом специальных алгоритмов этот показатель возрастает, но все еще далек до показателей ячеек 24нм.

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