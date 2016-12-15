Crucial представляет наборы DDR4 памяти: Ballistix Elite и Ballistix Sport

Компания Crucial (Micron) анонсировала выпуск наборов оперативной памяти стандарта DDR4. Всего представлено две линейки Crucial Ballistix Elite и Crucial Ballistix Sport. Всего на рынок будет выпущено шесть наборов с различными характеристиками и общей емкостью от 16 Гб до 32 Гб.

Четыре представленных набора относятся к линейке Crucial Ballistix Elite, они оснащаются радиаторами из анодированного алюминия. Два набора объёмом 4 модуля по 4 Гб и два набора 8 модулей по 4Гб. Частоты представленных модулей памяти 2666 МГц и 3000МГц в зависимости от модификации. Цена 16 Гб наборов $405 и $555, а 32 Гб - $810 и $1130

Вторая линейка оперативной памяти Crucial Ballistix Sport позиционируется как более доступная и будет доступна в виде двух наборов: 16 ГБ с частотой 2400 МГц по цене $303 и 32 ГБ с частотой 2400 МГц по цене $607.

Новая оперативная память Crucial Ballistix Sport и Crucial Ballistix Elite поддерживают профили Intel XMP 2.0.