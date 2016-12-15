Cryorig готовит низкопрофильный кулер C1 ITX

Компания Cryorig llc. сообщает оготовности к выходу своего первого низкопрофильного процессорного кулера для применения в компактных компьютерах - модели C1 ITX. Кулер будет совместим с большинством современных платформ от Intel и AMD.

Кулер состоит из медного основания с выходящими из него тепловыми трубками, пронизывающими алюминиевый радиатор. Все медные поверхности никелированы. Для обдува радиатора используется фирменный вентилятор XT140 типоразмера 140x140x13 мм. Вентилятор имеет чёрную крыльчатку с 13 лопастями особой формы, снабжен функцией управления скоростью вращения PWM в диапазоне от 700 до 1300 оборотов в минуту и в запущенном состоянии перекачивает до 65 кубических футов воздуха в минуту, создавая шум в пределах от 28 до 30 дБ.

Появление в продаже ожидается в мае. Цена новинки пока неизвестна.