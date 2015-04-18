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Даты выхода и характеристики процессоров Intel Haswell Refresh

25.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Свежая порция информации на сайте WCCFTech дает возможность ещё раз уточнить список и характеристики новых процессоров Intel, как и позволяют сделать кое-какие уточнения по срокам анонсов всех основных новинок компании в обозримом будущем.

Анонс Haswell Refresh и соответствующих наборов логики может состояться 11 мая. Процессоры Intel Devil Canyon - решения Haswell Refresh для оверклокеров - могут быть показаны в ходе июньской выставки Computex. Процессоры Haswell-E в исполнении LGA 2011-3 обещают представить в сентябре, а вот настольные версии 14-нм процессоров Broadwell могут задержаться до первого квартала 2015 года, хотя их мобильные версии всё-таки появятся в четвёртом квартале года нынешнего.

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