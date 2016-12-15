Deepcool Maelstrom: новая линейка систем жидкостного охлаждения

Компания Deepcool готова предложить пользователям новую линейку процессорного охлаждения в виде закрытых систем жидкостного охлаждения под именем – Maelstrom. Всего в линейке представлено три модификации , отличающимися габаритами - Maelstrom 120k, Maelstrom 120 и Maelstrom 240.

Все три системы охлаждения оснащены медными водоблоками совмещенными с помпами, радиаторами и фирменными вентиляторами. Отличием модели Maelstrom 120k от Maelstrom 120, является оснащение тонким вентилятором со съёмной крыльчаткой. В модели Maelstrom 240 используется 240 мм радиатор с двумя 120 мм вентиляторами с ШИМ регулировкой.

Рекомендуемая стоимость для Maelstrom 120 составляет 70$ , модели Maelstrom 120k – 76$. Для модели с большим радиатором Maelstrom 240 рекомендуемая цена - 110$.