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Deepcool Maelstrom: новая линейка систем жидкостного охлаждения

08.07.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Deepcool готова предложить пользователям новую линейку процессорного охлаждения в виде закрытых систем жидкостного охлаждения под именем – Maelstrom.  Всего в линейке представлено три модификации , отличающимися габаритами - Maelstrom 120k, Maelstrom 120 и Maelstrom 240.

Все три системы охлаждения оснащены медными водоблоками совмещенными с помпами, радиаторами и фирменными вентиляторами. Отличием модели Maelstrom 120k от Maelstrom 120, является оснащение  тонким вентилятором со съёмной крыльчаткой. В модели  Maelstrom 240 используется 240 мм радиатор с двумя 120 мм вентиляторами с ШИМ регулировкой.

Рекомендуемая стоимость для Maelstrom 120 составляет 70$ , модели Maelstrom 120k – 76$. Для модели с большим радиатором  Maelstrom 240 рекомендуемая цена  - 110$.

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