DeepCool представляет процессорную СВО Captain 360

Компания DeepCool подготовила третий комплект заводской СВО в линейке GamerStorm Captain, процессорное охлаждение Captain 360. Новинка представляет собой заводскую необслуживаемую систему водяного охлаждения.

Как и две предыдущие модели СВО: Captain 120 и Captain 240, новинка использует водоблок совмещенный с помпой и гораздо больший радиатор, шириной 120мм, длиной 360мм и толщиной 32мм.

Соответственно в комплекте с DeepCool GamerStorm Captain 360 поставляется три вентилятора для установки на радиатор с возможностью управления посредством ШИМ (PWM). Суммарный поток воздуха при максимальной скорости вращения вентиляторов составляет 273CFM.

DeepCool GamerStorm Captain 360 поставляется с комплектом креплений для всех актуальных платформ PC, включая LGA1150, LGA2011v3, AM3+ и FM2+.

К сожалению стоимость DeepCool Captain 360, а так же сроки появления в продаже пока неизвестны.