Доступная материнская плата Asus X99-A для платформы Intel Haswell-E

Компания Asus расширяет ассортимент материнских плат для недавно вышедшей платформы Intel Haswell-E доступной по цене платой Asus X99-A.

Плата изготовлена в форм-факторе ATX и обладает пусть и не выдающимся, но вполне приличным функционалом:

- восьмифазная подсистема питания;

- сокет 2011-3;

- поддержка памяти DDR4-2133-3200 МГц, суммарным объемом до 64 Гб;

- восемь портов SATA 6 Гбит/с с поддержкой RAID 0,1,5 и 10;

- три полноразмерных слота PCI –e x16 (x16/x16/x8) с поддержкой SLI/CrossFireX;

- звуковая карта Crystal Sound 2 на основе Realtek ALC1150;

- современные интерфейсы M.2 и SATA express для SSD;

- десять USB 3.0 портов (шесть из них на панели IO);

- гигабитный сетевой контроллер Intel I218V;

- индикатор POST кодов.

Рекомендуемая стоимость Asus X99-A на европейском рынке составит - €194.