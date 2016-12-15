Два новых кулера от Cooler Master: Hyper 612S V2 и Hyper D92

Компания Cooler Master представляет два новых башенных процессорных кулера Hyper 612S V2 и Hyper D92. Cooler Master Hyper 612S V2 выполнен в башенном форм факторе, основание кулера сделано из алюминия. Для отвода тепла от основания используется шесть 6мм медных тепловых трубок.

Для обдува радиатора применен 120 мм вентилятор с ШИМ регулировкой скорости вращения и звуковым давлением, в зависимости от скорости вращения, 11.7 и 21.9 дБ. Размеры нового кулера - 139 x 102 x 160.4 мм. Кулер совместим со всеми актуальными процессорными платформами: LGA2011, LGA115x, AM3+ и FM2+.

Второй кулер представленный компанией Cooler Master - Hyper D92, так же имеет башенный форм фактор. Его особенностью является особый дизайн радиатора «Quad DC», два 92 мм вентилятора, закрепленные на радиаторе, работают со смещением относительно центра и таким образом достигается большая площадь обдува.

Основание кулера изготовлено из алюминия, из него выходят четыре медные 6мм тепловые трубки. Скорость вращения вентиляторов регулируется методом ШИМ, от 800 до 2800 об/сек. Создаваемое при этом звуковое давление не превышает 18 - 33 дБ. Кулер совместим со всеми актуальными процессорными платформами: LGA2011, LGA115x, AM3+ и FM2+.