Две новые игровые мыши от MSI: Interceptor DS100 и DS200

Компания MSI предлагает для геймеров два новых манипулятора типа мышь - Interceptor DS100 и Interceptor DS200. Обе мыши оснащены продвинутыми сенсорами и дизайном, а также используют интерфейс USB.

.

Interceptor DS100 использует симметричный дизайн, который отлично подойдет как правшам, так и левшам, используемый сенсор может выдавать чувствительность от 100 до 3500dpi.

Из геймерских особенностей следует выделить наличие тефлоновых ножек, рельефного колесика прокрутки и кабеля USB длиной 1,8 метра. Масса устройства 135 грамм при габаритах 117 x 62,6 x 37,3 мм. Рекомендуемая стоимость Interceptor DS100 - $30.

Вторая мышь - MSI Interceptor DS200 спроектирована с упором на хардкорного геймера, используемый сенсор с чувствительностью от 50 до 16400 dpi, девятью программируемыми кнопками, чувствительным и точным колесом прокрутки. Для лучшего скольжения мыши по поверхностям применены тефлоновые ножки. Так же мышь оснащена RGB-подсветкой, интерфейсным кабелем USB длиной 1,8 метра.

Габариты Interceptor DS200 - 121 x 81 x 41 мм, вес – 150 грамм. Стоимость мыши пока не оглашена.