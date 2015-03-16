Две платы ASRock для платформы Intel Haswell-E

Компания ASRock делится информацией о двух своих новых продуктах – материнских платах ASRock X99 OC Formula и Fatal1ty X99 Professional. В разработке плат принял участие известный оверклокер NickShih, что позволяет надеяться на отличные результаты в разгоне.

Плата ASRock X99 OC Formula позиционируется как продукт, нацеленный на энтузиастов разгона и экстремальных оверклокеров, и ее характеристики подтверждают это. Подсистема питания сокета выполнена с использованием двенадцати фаз, ее заявленная мощность до 1300Вт. Так же все элементы питания снабжены массивными радиаторами. К овеклокерским фичам можно отнести наличие кнопок управления питанием, переключателя режима LN2, индикатора POST-кодов, а так же точек для измерения напряжений.

Для плат расширения доступно пять слотов PCI-e 3.0 x16 и две модификации разъема M.2 под любой SSD: обычный M.2, скоростной Ultra M.2. Так же нашлось место и mini PCI-е. Поддерживается установка модулей памяти стандарта DDR4 общим объемом до 128 Гб.

На плате используется два гигабитных сетевых контроллера, а шесть из десяти портов USB 3.0 выведены на панель IO. Возможно, использование десяти накопителей с интерфейсом SATA 3 6 Гбит/ сек. За звук отвечает фирменное решение Purity Sound 2 - 7.1-канальный аудиокодек.

Вторая материнская плата ASRock Fatal1ty X99 Professional имеет несколько более упрощенный дизайн, хотя и построена на той же PCB, что и ASRock X99 OC Formula. Упрощена подсистема питания, ограничены возможности в регулировках напряжений (ниже максимальные значения).

Соответственно, плата ASRock Fatal1ty X99 Professional нацелена на другой контингент покупателей – энтузиастов и геймеров.