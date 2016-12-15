Две версии одного кулера Enermax ETS-N30

Компании Enermax сообщила о начале поставок процессорного кулера ETS-N30, анонс которого состоялся в конце февраля. Новинка будет доступна в двух вариантах Enermax ETS-N30-TAA с 92-мм вентилятором T.B.Apollish Advance с LED подсветкой и Enermax ETS-N30-HE с 92-мм обычным вентилятором без подсветки.

Для вентиляторов заявлена скорость вращения от 800 до 2800 об/мин, объем прокачиваемого воздуха до 55,4 фут³/мин. Заявленный уровень шума не превышает 27-28 дБА.

Масса кулера 290 грамм, алюминиевое основание выполнено по технологии прямого контакта тепловых трубок с процессором. Из основания выходят три медные трубки диаметром 6 мм, на них насажены несколько десятков алюминиевых ребер.

В комплекте с кулером идет набор универсальных креплений, пакетик с термопастой и инструкция по установке.