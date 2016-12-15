Двухчиповый монстр за 3000$ - GeForce GTX Titan Z

Стали известны подробности о двухпроцессорной видеокарте GeForce GTX Titan Z. За ценник в почти 3000$ предлагается два процессора GK110 на одной печатной плате, каждый со своей памятью обьемом 6 Gb GDDR5. Суммарно два процессора несут в себе 5760 ядер CUDA.

Заявленная производительность вычислений - 8 терафлопс. По первым данным частоты процессоров будут снижены относительно референсного GK110 с 889 до 700 МГц. Частота памяти останется на прежнем уровне - 7 ГГц QDR.Энергопотребление видеокарты пока неизвестно, но можно приблизительно оценить, видеокарта GeForce GTX Titan Black с одним процессором GK110 имеет TDP на уровне 250 Вт, двухпроцессорный вариант, ограниченный по частоте, вполне может уложится в 350Вт.

Cистема охлаждения видеокарты будет работать на обдув сразу двух радиаторов, горячий воздух расположенным в центре вентилятором выгоняется как за пределы системного блока через заднюю панель, так и внутрь него. Это, не лучшим образом, скажется на температуре комплектующих внутри системного блока. Появление GeForce GTX Titan Z можно ожидать в апреле.