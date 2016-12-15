Все о компьютерах, играх и киберспорте

Двухчиповый монстр за 3000$ - GeForce GTX Titan Z

26.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Стали известны подробности о двухпроцессорной видеокарте GeForce GTX Titan Z. За ценник в почти 3000$ предлагается два процессора GK110 на одной печатной плате, каждый со своей памятью обьемом 6 Gb GDDR5. Суммарно два процессора несут в себе 5760 ядер CUDA

Заявленная производительность вычислений - 8 терафлопс. По первым данным частоты процессоров будут снижены относительно референсного GK110 с 889 до 700 МГц. Частота памяти останется на прежнем уровне - 7 ГГц QDR.Энергопотребление видеокарты пока неизвестно, но можно приблизительно оценить, видеокарта GeForce GTX Titan Black с одним процессором GK110 имеет TDP на уровне 250 Вт, двухпроцессорный вариант, ограниченный по частоте, вполне может уложится в 350Вт. 

Cистема охлаждения видеокарты будет работать на обдув сразу двух радиаторов, горячий воздух расположенным в центре вентилятором выгоняется как за пределы системного блока через заднюю панель, так и внутрь него. Это, не лучшим образом, скажется на температуре комплектующих внутри системного блока. Появление GeForce GTX Titan Z можно ожидать в апреле.

Количество уникальных просмотров: 1365

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.6703 seconds and used 2.67MB of RAM. We need to overclock it :-)!