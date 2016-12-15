Все о компьютерах, играх и киберспорте

ECS LIVA на базе Bay Trail-M стоит $200

28.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания ECS, в ассортименте которой имеются компактные материнские платы для мини-ПК, анонсировала десктоп ECS LIVA, отличительными особенностями которого можно назвать небольшие размеры и малую стоимость. 

Размеры ECS LIVA меньше, чем у компьютерной системы Intel NUC, в качестве аппаратной платформы разработчики предлагают набор логики Bay Trail-M.

Мини-ПК оснащён 2 Гб оперативной памяти, накопителем вместимостью 32 Гб на базе чипа eMMC, интерфейсами USB 3.0, USB 2.0 port, HDMI, VGA, Ethernet, а также беспроводными модулями 802.11n Wi-Fi и Bluetooth 4.0. при желании владелец ECS LIVA может подключить внешний аккумулятор. 

 

Продажи ECS LIVA начнутся в середине апреля 2014 года по цене около $200 за базовую конфигурацию, заметим, что в обозначенную сумму не входит стоимость операционной системы.

Ожидается, что потенциальным покупателям будет предоставлен выбор: приобрести десктоп без ОС, с Windows 8.1 или Ubuntu. 

 

 

Количество уникальных просмотров: 840

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.4479 seconds and used 2.67MB of RAM. We need to overclock it :-)!