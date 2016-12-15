ECS LIVA на базе Bay Trail-M стоит $200

Компания ECS, в ассортименте которой имеются компактные материнские платы для мини-ПК, анонсировала десктоп ECS LIVA, отличительными особенностями которого можно назвать небольшие размеры и малую стоимость.

Размеры ECS LIVA меньше, чем у компьютерной системы Intel NUC, в качестве аппаратной платформы разработчики предлагают набор логики Bay Trail-M.

Мини-ПК оснащён 2 Гб оперативной памяти, накопителем вместимостью 32 Гб на базе чипа eMMC, интерфейсами USB 3.0, USB 2.0 port, HDMI, VGA, Ethernet, а также беспроводными модулями 802.11n Wi-Fi и Bluetooth 4.0. при желании владелец ECS LIVA может подключить внешний аккумулятор.

Продажи ECS LIVA начнутся в середине апреля 2014 года по цене около $200 за базовую конфигурацию, заметим, что в обозначенную сумму не входит стоимость операционной системы.

Ожидается, что потенциальным покупателям будет предоставлен выбор: приобрести десктоп без ОС, с Windows 8.1 или Ubuntu.