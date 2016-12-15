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EK представляет full-cover водоблоки для ASUS GTX 980 Strix и новые фирменные вентиляторы Vardar

28.11.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Словенская компания EK Water Blocks представляет новые продукты: full-cover водоблок для видеокарты нереференсного дизайна ASUS GTX 980 Strix и новые 120 мм вентиляторы серии EK Vardar.

Новый водоблок под названием EK-FC980 GTX Strix обеспечивает отвод тепла от всех критичных мест видеокарты. На выбор покупателя предлагаются модификации, различающиеся материалом верхней крышки, «топа» водоблока: прозрачный акрил и черный ацеталь.

Стоимость нового водоблока зависит от используемого варианта «топа»:

Новые вентиляторы EK Vardar представлены в пяти модификация, отличающихся скоростью вращения крыльчатки и соответственно расходом воздуха.   

Ключевыми особенностями серии Vardar по мнению EK стали:

- высокое статическое давление и низкий уровень шума, для продувки радиаторов с любой плотностью оребрения

- высококачественный мотор и двойной подшипник скольжения, обеспечивают срок наработки на отказ более 50.000 часов непрерывной работы

- семь саблевидных лопастей для низкого уровня шума и высокой эффективности

- эффективность в любом режиме использования и на вдув и на выдув

- ШИМ (PWM)  управление скоростью вращения

Стоимость вентилятор варьируется в зависимости от модели: 

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