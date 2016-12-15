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EK Water Blocks подготовили водоблоки для двухчиповых флагманов AMD и NVIDIA

02.06.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Словенская компания EK Water Blocks подготовила fullcover водоблоки для двухпроцессорных видеокарт AMD Radeon R9 295X2 и NVIDIA ​GeForce GTX Titan Z. Новинки EK-FC R9-295X2 и EK-FC Titan Z способны охладить видеокарты до приемлемого уровня, обеспечивая намного более комфортную эксплуатацию в составе системного блока.

Стоимость водоблоков €150. Помимо водоблоков желательно приобрести пластину жесткости на тыл карты – backplate

Материал крышек (топ) водоблоков может  быть изменен по желанию заказчика с акрила на ацеталь. Сам водоблок может быть покрыт никелировкой, но за отдельную плату. 

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