EK Water Blocks подготовили водоблоки для двухчиповых флагманов AMD и NVIDIA

Словенская компания EK Water Blocks подготовила fullcover водоблоки для двухпроцессорных видеокарт AMD Radeon R9 295X2 и NVIDIA ​GeForce GTX Titan Z. Новинки EK-FC R9-295X2 и EK-FC Titan Z способны охладить видеокарты до приемлемого уровня, обеспечивая намного более комфортную эксплуатацию в составе системного блока.

Стоимость водоблоков €150. Помимо водоблоков желательно приобрести пластину жесткости на тыл карты – backplate.

Материал крышек (топ) водоблоков может быть изменен по желанию заказчика с акрила на ацеталь. Сам водоблок может быть покрыт никелировкой, но за отдельную плату.