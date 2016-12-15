Все о компьютерах, играх и киберспорте

EK Water Blocks представляет водоблок для ASUS R9 290X DirectCU II

18.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Словенская компания EK Water Blocks представляет водоблок full-cover для видеокарт ASUS Direct CU II серии, основанных на чипах AMD Radeon R9 290X и R9 290.

EK-FC R9-290X DCII водоблок с технологией раздельного охлаждения GPU, RAM  и подсистемы питания карты (VRM). Каждая область охлаждается отдельным потоком воды, это позволяет избежать нагрева холодных областей от более горячих.  
  

Водоблок изготовлен из никелированной электротехнической меди, топ водоблока может изготавливаться из прозрачного акрила либо ацеталя. В водоблоке применена типичная для продуктов EK микроканальная архитектура, ширина канала не более 0,6 мм, это позволяет добиться высокой эффективности и низкого гидросопротивления.

Стоимость водоблока зависит от типа используемого материала в топе, так же предлагается купить бекплейт для красоты и защиты от пыли: 

 

Количество уникальных просмотров: 1190

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.8174 seconds and used 2.68MB of RAM. We need to overclock it :-)!