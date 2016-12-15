Все о компьютерах, играх и киберспорте

EK Water Blocks приготовила full-cover водоблок для Gigabyte WindForce 3X NVIDIA GeForce GTX 780 (Ti)

10.04.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания из Любляны,Словения - EK Water Blocks представляет full-cover водоблок для видеокарты Gigabyte WindForce 3X NVIDIA GeForce GTX 780 (Ti).

Водоблок EK-FC780 GTX WF3 закрывает всю плату видеокарты, охлаждая как процессор видеокарты так и память с подсистемой питания VRM.

Водоблок изготовлен из никелированной меди, топ изготовлен из ацеталя. Водоблок EK традиционно использует микроканальную структуру, ширина каналов 0,6 мм. Этим достигается отличная эффективность и низкое гидродинамическое сопротивление водоблока.     

Возможно объединение до четырех водоблоков в одной системе с помощью специальных терминалов и адаптеров.

Для охлаждения тыла видеокарт Gigabyte WindForce 3X NVIDIA GeForce GTX 780 (Ti) и приведения в единый стиль EKWB приготовила еще и backplate, доступный за отдельную плату.

Количество уникальных просмотров: 1485

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.5160 seconds and used 2.68MB of RAM. We need to overclock it :-)!