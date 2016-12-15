EK Water Blocks приготовила full-cover водоблок для MSI Radeon R9 290X Lightning

Компания из Любляны, Словения - EK Water Blocks представляет full-cover водоблок для MSI Radeon R9 290X Lightning.

EK-FC R9-290X Lightning закрывает всю плату видеокарты, охлаждая как процессор видеокарты так и память с подсистемой питания VRM.

Водоблок изготовлен из электротехнической никелированной меди, топ изготовлен из ацеталя.

Водоблок EK традиционно использует микроканальную структуру, ширина каналов 0,6 мм. Этим достигается отличная эффективность и низкое гидродинамическое сопротивление водоблока.

Возможно объединение до четырех водоблоков в одной системе с помощью специальных терминалов и адаптеров.

Для охлаждения тыла видеокарты MSI Radeon R9 290X Lightning и приведения в один стиль EKWB приготовила еще и backplate, доступный за отдельную плату.