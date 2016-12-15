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EKWB готовит full-cover водоблоки для видеокарт ASUS ROG Matrix

13.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Известная компания из солнечной Словакии - EK Water Blocks готовит к скорому релизу сразу несколько продуктов специально для недавно анонсированных видеокарт ASUS ROG MATRIX R9 290X Platinum и ROG MATRIX GTX 780 Ti.  

Водоблоки Full Cover будут охлаждать графическое ядро видеокарты и её память вместе с VRM. Изготовлены из меди, с никелировкой. Используется фирменный дизайн CSQ.    

Список новых изделий словенской компании выглядит следующим образом:

ASUS GTX780TI-DC2 DirectCU II (EK-FC780 GTX Ti DCII) - 104.95 евро
ASUS ROG Matrix GTX 780 Ti (EK-FC780 GTX Ti Matrix) - стоимость неизвестна
ASUS ROG Matrix R9 290X (EK-FC R9-290X Matrix) - стоимость неизвестна

Устройства совместимы со всей продукцией EKWB

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