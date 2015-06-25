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EKWB представляет full-cover водоблоки для GIGABYTE GeForce GTX 970 Gaming G1

05.12.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Словенская компания EK Water Blocks представила очередной full-cover водоблок разработанный специально для видеокарты GIGABYTE GeForce GTX 970 Gaming G1 - EK-FC970 GTX WF3.  

Представлено две версии full-cover водоблока EK-FC970 GTX WF3, различающиеся материалом верхней крышки, «топа» водоблока: прозрачный акрил и черный ацеталь.

Новый водоблок EK-FC970 GTX WF3 обеспечивает отвод тепла не только от графического чипа, но и от чипов памяти и подсистемы питания.

EK предлагает так же к покупке оригинальные backplate для GIGABYTE GeForce GTX 970 Gaming G1, пластину жесткости и охлаждения тыльной стороны PCB видеокарты. Они доступны в двух цветах: черный и серебро. 

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