EKWB представляет full-cover водоблоки для GIGABYTE GeForce GTX 970 Gaming G1

Словенская компания EK Water Blocks представила очередной full-cover водоблок разработанный специально для видеокарты GIGABYTE GeForce GTX 970 Gaming G1 - EK-FC970 GTX WF3.

Представлено две версии full-cover водоблока EK-FC970 GTX WF3, различающиеся материалом верхней крышки, «топа» водоблока: прозрачный акрил и черный ацеталь.

Новый водоблок EK-FC970 GTX WF3 обеспечивает отвод тепла не только от графического чипа, но и от чипов памяти и подсистемы питания.

EK предлагает так же к покупке оригинальные backplate для GIGABYTE GeForce GTX 970 Gaming G1, пластину жесткости и охлаждения тыльной стороны PCB видеокарты. Они доступны в двух цветах: черный и серебро.