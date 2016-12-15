Элитные видеокарты Gigabyte GeForce GTX 750 Ti серии Black Edition

На днях компания Gigabyte представила видеокарту GeForce GTX 750 Ti серии Black Edition. Продукт с таким именем проходит дополнительный недельный стресс-тест на специальном оборудовании для выявления брака.

Карта основана на графическом процессоре поколения Maxwell - GM107 с 640 потоковыми процессорами, установлено 2 Гб памяти стандарта GDDR5 работающей с процессором по шине 128 бит.

Частоты видеоядра новинки немного увеличены до 1163 МГц в номинальном режиме и 1242 МГц в режиме турбо. Частота памяти не подвергалась разгону, стандартные для GTX 750 Ti – 5,4 ГГц.

Для охлаждения карты используется фирменный кулер WindForce 2X с одной тепловой трубкой и двумя вентиляторами для обдува. Для дополнительного питания на карте реализован разъем 6-pin.

Панель IO оснащена двумя видеовыходами DVI (I и D) и одним miniDP. Код модели для поисков по каталогам GV-N75TWF2BK-2GI.

О стоимости и дате появления в рознице пока информации нет.