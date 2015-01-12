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EVGA показала свое решение micro-ATX на базе чипсета Intel X99

25.08.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin

Компания EVGA показала свою собственную материнскую плату, выполненную в форм-факторе mATX и основанную на чипсете Intel X99. Материнская плата предназначена для процессоров Haswell-E для процессорного гнезда LGA2011-3  и имеет название EVGA X99 Micro.

Материнская плата EVGA X99 Micro

Материнская плата EVGA X99 Micro имеет 10-фазную систему питания, четыре слота DDR4 с поддержкой четверного канала и памяти объёмом в 64 ГБ. На плате имеются кнопки Power и Rest, POST-индикатор, шесть портов SATA 3.0, три слота PCe 3.0, порты USB 3.0 и USB 2.0, а также один порт mSATA, который разместился между слотами PCI Express.

В это же время, плата лишена таких нововведений, как порты SATA Express, которые имеют ее старшие "собратья". Ожидается, что стоимость этой материнской платы будет около 250 долларов США, что весьма демократично.

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