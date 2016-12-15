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EVGA представляет продвинутую игровую мышь Torq X10

02.09.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания EVGA представляет новую игровую мышь - Torq X10. Новинка может похвастаться корпусом из углеродного волокна, высококачественными микропереключатели фирмы Omron и мощным лазерным сенсором Avago 9800.

Максимально игровое разрешение EVGA TORQ X10 составляет 8200DPI , что в купе с высокой частотой опроса в 1000Гц позволяет добиться высочайшей чувствительности и точности позиционирования.

Для оптимальной настройки-подгонки мыши используются две системы, первая – система регулировки веса с помощью дополнительных грузиков, вторая – система регулировки высоты мыши, с помощью специального механизма внутри корпуса.  

 

Кроме того для надежного контакта, USB  коннектор мыши никелирован, а в кабеле длиной 1,8 метра, заключенном в оплетку, вместо меди используется серебро.

 

 Комплектное ПО EVGA Unleash позволяет настроить яркость и цвет подсветки мыши, переназначить кнопки и сохранить настройки в виде профилей.

Стоимость мыши EVGA TORQ X10 в Европе составляет - € 89,90

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