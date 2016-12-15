Флагманская плата линейки ASUS ROG для Intel Haswell-E: Rampage V Extreme

В линейке материнских плат Asus серии Republic of Gamers появился долгожданный флагман для платформы Intel Wellsburg X (X99) - Rampage V Extreme. Подсистема питания выполнена с применением 8 фаз, для питания используются разъемы 4-pin ATX, 8-pin EPS12V и ATX12V 24-pin.

На ASUS Rampage V Extreme восемь разъёмов для памяти нового стандарта - DDR4, с поддержкой четырёхканального режима работы модулей и максимального суммарного объема – 128Гб.

Для подключения накопителей можно использовать до 12 портов SATA 6 Gb/s, один SATA-Express, один M.2 порт, а так же пять PCI-Express 3.0 x16 разъёмов с поддержкой 4-way SLI и CrossFireX и один PCI-Express x1.

В качестве звукового кодека используется фирменное решение - SupremeFX 2014. Сеть представлена одним портом Intel Gigabit Ethernet и беспроводным решением 802.11 ac с Bluetooth 4.0.