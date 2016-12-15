Фото серийных видеокарт Radeon R9 285 от компаний HIS, Sapphire и XFX

В самое ближайшее время компания AMD выпустит на рынок новые видеокарты Radeon R9 285 и Radeon R9 285X основанные на графических процессорах Tonga Pro и Tonga XT соответственно.

Sapphire Radeon R9 285 Dual-X

А пока мы можем посмотреть на законченные модели видеокарт различных производителей, высока вероятность, что именно так они и будут смотреться на витринах магазинов.

HIS Radeon R9 285 IceQX2 Mini

Серийные видеокарты Radeon R9 285 оснащаются 2 Гб памяти стандарта GDDR5, шину памяти с графическим процессором имеет разрядностью 256 бит. Для работы R9 285 потребуется два разъема дополнительного питания PCI-e Power 6-pin. Для работы в режиме CrossFireX теперь не требуется специальный мостик, обмен данными идет по шине PCI-e.