Все о компьютерах, играх и киберспорте

Фото серийных видеокарт Radeon R9 285 от компаний HIS, Sapphire и XFX

11.08.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

В самое ближайшее время компания AMD выпустит на рынок новые видеокарты Radeon R9 285 и Radeon R9 285X основанные на графических процессорах Tonga Pro и Tonga XT соответственно.

Sapphire Radeon R9 285 Dual-X

А пока мы можем посмотреть на законченные модели видеокарт различных производителей, высока вероятность, что именно так они и будут смотреться на витринах магазинов.

HIS Radeon R9 285 IceQX2 Mini

Серийные видеокарты Radeon R9 285 оснащаются 2 Гб памяти стандарта GDDR5, шину памяти с графическим процессором имеет разрядностью 256 бит. Для работы R9 285 потребуется два разъема дополнительного питания PCI-e Power 6-pin. Для работы в режиме CrossFireX теперь не требуется специальный мостик, обмен данными идет по шине PCI-e.

 

 

 

 

Количество уникальных просмотров: 824

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.6682 seconds and used 0.79MB of RAM. We need to overclock it :-)!