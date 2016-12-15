Фотографии и спецификации Nvidia GTX 980, GTX 970

Интернет - ресурс VideoCardz поделился очередной информацией и фотографиями новейшей видеокарты от компании Nvidia - GTX 980. А японцы с Hermitage Akihabara выложили предполагаемые характеристики Nvidia GTX 960 и ее производных.

На фотографиях предположительно изображена видеокарта Nvidia GTX 980 в референсном исполнении. Как видно система охлаждения будет почти аналогична той, что применяется в GeForce GTX TITAN/780/780Ti.

Но в отличие от GeForce GTX 780/780Ti, GTX 980 как и GTX TITAN будет оснащаться бекплейтом – пластиной жесткости и отвода тепла с тыльной стороны карты.

Дизайн PCB GTX 980 будет отличаться от того что применялся, примечательно наличие всего двух разъемов 6pin PCI-e Power. Энергопотребление видеокарты Nvidia GTX 980 не превысит значение в 180Вт. Уменьшенное энергопотребление привело к упрощению системы питания, используется 4+1 фаза.

Примечательно то, что фотографии позволяют узнать маркировку микросхем памяти, используемой на эталонных образцах Nvidia GTX 980 – Samsung K4G41325FC-HC28. Панель видеовыходов оснащена стандартно - HDMI, DVI и три DP.

Так же прояснилась некоторая информация о самом процессоре GM204, лежащем в основе Nvidia GTX 980. Видеочип поколения Maxwell содержит 2048 потоковых процессоров CUDA, объединённых в 16 блоков SMM. Шина обмена данными с памятью – 256 бит.

Соответственно Nvidia GTX 970 будет обладать 13 блоками SMM или 1664 потоковыми процессорами CUDA, остальные параметры карты похожи на Nvidia GTX 980. Немного прояснилась ситуация с видеокартой среднего уровня - Nvidia GTX 960 и ее производными. Оказалось что их выход запланирован на более поздние сроки.

Так же стало известно, что Nvidia GTX 980 первое время будет представлена в эталонном дизайне и ее стоимость будет равна от $760 до $900. Стоимость Nvidia GTX 970 будет лежать в пределах $500 - $600 за штуку, а Nvidia GTX 960 будет стоить менее $300.