Фотографии и упаковка видеокарты AMD Radeon R9 295X2

В сеть просочились первые фотографии нового двухпроцессорного флагмана AMD – видеокарты Radeon R9 295X2. Для охлаждения двух 250 Вт чипов применяется гибридная система охлаждения подобная применялась в видеокарте ASUS ROG ARES II. Гибридный кулер состоит из двух водоблоков комбинированных с помпами, далее с помощью трубок хладагент поступает в небольшой радиатор 120мм на 120 мм с одним вентилятором. Гибридность кулера заключается в том, что на кожухе видеокарты размещен 90мм вентилятор для обдува радиаторов памяти, системы питания и PCI-e моста.

Питание видеокарты организованно двумя разъёмами 8pin PCI-e power. По этим данным можно приблизительно оценить энергопотребление, один разъем 8pin PCI-e power по спецификации обеспечивает питание в 150Вт, За питание так же отвечает разъем PCI-e на материнской плате способный выдать 75 Вт. Итого получается 375 Вт.

Видеокарта Radeon R9 295X2 под кодовым именем "Vesuvius" состоит из двух 28нм чипов "Hawaii" , соединённых PCI-e мостом PLX PEX8747. Каждый из чипов содержит 2816 потоковых процессоров, общим числом в 5632 штук. Каждому чипу с помощью 512 битной шины доступно 4 Гб памяти. Частотная формула новинки пока неизвестна, но для того чтобы удержать энергопотребление и тепловыделение, в рамках разумного, вероятнее всего частоты будут снижены. По предварительным данным цена на Radeon R9 295X2 будет установлена в размере 1499$.

Некоторый интерес представляет упаковка видеокарты – металлический кейс. Скорее всего она будет применяться для предрелизных образцов для передачи корреспондентам IT ресурсов на обзоры.