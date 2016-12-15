Фотографии кожуха системы охлаждения Radeon R9 390X

В сети появилась фотография кожуха системы охлаждения, как предполагается от будущего флагмана AMD - Radeon R9 390X. Дизайн кожуха аналогичен тому, что применяется в двухчиповом флагмане Radeon R9 295X, что наводит на мысль, что Radeon R9 390X, так же будет оснащаться системой жидкостного охлаждения.

Еще одним подтверждением данного факта может стать новость от компании Asetek, производителя и обладателя патентов на заводские жидкостные системы охлаждения с комбинированным водоблоком и помпой, о заключении контракта стоимостью 2-4 млн. долларов США, на поставку комплектующих одному из производителей графических чипов. Начало поставок запланировано на начало 2015 года.

Именно компания Asetek поставляет системы охлаждения для компании AMD для выпуска Radeon R9 295X.

Предполагаемое кодовое название чипа, используемого в Radeon R9 390X – Fiji «Фиджи», продолжает островную тематику. Тех. процесс производства останется прежним – 28нм. Выход видеокарт нового поколения должен состоятся в конце 2014 в начале 2015 года.