Фотографии материнских плат на Intel Z97 чипсете.

В сети начали появляться фотографии материнских плат компании Gigabyte - Z97 G1 Killer и GA-Z97X-UD5H построенных на еще не представленной официально платформе Intel Z97. Gigabyte Z97 G1 Killer получила несколько новых фич относительно модели на Z87: разъем M.2 для SSD на плате, сетевой контроллер Killer E2200 и новый фирменный звук – SoundCore.

Вторая плата GA-Z97X-UD5H получила новый дизайн радиаторов на 12ти фазной системе питания сокета (VRM), для питания на плате используется 8pin разъем ATX. Остальные изменения станут известны после релиза.

Так же представила свои материнские платы компания MSI - линейки OC, Gaming и Legacy.

MSI ОС серия будет преемником текущих Z87 XPower и Z87 MPower линеек. Платы семейства ОС оснастят клеммником для измерения напряжений - V-Check Points 2, встроенным POST индикатором - DEBUG LED и кнопками Power On/OFF, Reset, OC для удобства при работе на открытом стенде или проверке. Так же платы будут оснащены разъемом M.2 для SSD.

Но и это не все, MSI запускает материнские платы серии Gaming Z97, которая пока включает три модели Gaming 7, Gaming 5 и Gaming 3. В оформлении этой линейки будет использоваться, привычная по прошлым моделям, тема с драконом. В дальнейшем в этой линейке планируется выпуск материнской платы в форм-факторе ITX.

Немного информации выдала и американская компания EVGA, флагманским продуктом будет материнская плата под названием Z97 Classified. Пока о плате известно только то, что исполнена она будет в стилистике EVGA и система охлаждения содержит одну тепловую трубку.

Будет представлен расширенный функционал для оверклокеров – переключатели для повышения напряжения. Два горизонтальных разъема для подключения вентиляторов, что удобно при использовании платы на стенде. Так же на плате разместят POST индикатор и кнопки включения, перезапуска и авторазгона.