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Фотографии материнской платы MSI X99S XPower AC

29.08.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Европейский энтузиаст Thomas Kerrinckx выложил на своей страничке в сети, множество фотографий материнской платы MSI X99S XPower AC. Новинка построена для платформы Intel LGA2011-3 на чипсете X99. Функционал платы ориентирован на высокие потребности экстремального оверклокинга.

 

Нововведением платформы Intel Wellsburg X (X99) станет переход на новый стандарт оперативной памяти – DDR4. На MSI X99S XPower AC восемь разъёмов для памяти нового стандарта, с поддержкой четырёхканального режима работы модулей.

Для подключения накопителей доступно восемь портов SATA, один  SATA-Express, один M.2 порт, а так же пять PCI-Express 3.0 x16 разъёмов с поддержкой 4-way SLI и CrossFireX.

Подсистема питания выполнена с применением 12 фаз, для питания используются разъемы EPS12V, ATX12V и Molex 4-pin. 

Панель I/O платы так же богато оснащена: восемь USB 3.0, два USB 2.0, два сетевых разъема RJ45 гигабитной сети,  шесть разъемов 3,5 jack, SPDIF, универсальный PS/2, а также два разъема для антенн беспроводного WiFi-адаптера стандарта 802.11 ac.

 

 

 

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