Фотографии скальпированного Intel Core i7-5960X

Энтузиасты с сингапурского ресурса OCDrift провели процедуру скальпирования новейшего процессора Intel Core i7-5960X.

После проведенного снятия теплораспределительной крышки получен однозначный ответ о типе термоинтерфейса в старших процессорах платформы LGA2011-3 – металлический сплав.Для снятия крышки энтузиастам пришлось приложить немалые силы, в результате которых кристалл процессора раскололся.

Напомним рекомендованную стоимость замученного восьмиядерного Intel Core i7-5960X - $999 за oem.

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