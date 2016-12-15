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Фотографии скальпированного Intel Core i7-5960X

29.07.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Энтузиасты с сингапурского ресурса OCDrift провели процедуру скальпирования новейшего процессора Intel Core i7-5960X.

После проведенного снятия теплораспределительной крышки получен однозначный ответ о типе термоинтерфейса в старших процессорах платформы LGA2011-3 – металлический сплав.Для снятия крышки энтузиастам пришлось приложить немалые силы, в результате которых кристалл процессора раскололся.

Напомним рекомендованную стоимость замученного восьмиядерного Intel Core i7-5960X - $999 за oem.

 

Обсуждение новости на форуме: Все о Sandy|Ivy Bridge-E LGA 2011 (FAQ на первой странице)

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