Фотографии упаковки и процессора AMD Athlon 5350

Cайт CPU World, сообщил о готовности американского рынка начать продажи коробочных версий процессоров Kabini в исполнении AM1, продемонстрировав фотографии упаковки AMD Athlon 5350.

Коробочная версия поставки подразумевает наличие, помимо процессора, системы охлаждения. Максимальное значение TDP у процессоров Kabini не превышает 25 Вт, поэтому и комплектный кулер легкий алюминиевый, с вентилятором 60-80мм.

Для наглядности компактности процессоров в исполнении AM1 и FM2 приводится фото обратной стороны :

Официальный запуск продаж коробочных процессоров AMD в исполнении AM1 намечен на 9-ое апреля.