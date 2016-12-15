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Фотографии упаковки и процессора AMD Athlon 5350

25.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Cайт CPU World, сообщил о готовности американского рынка начать продажи коробочных версий процессоров Kabini в исполнении AM1, продемонстрировав фотографии упаковки AMD Athlon 5350.  

Коробочная версия поставки подразумевает наличие, помимо процессора, системы охлаждения. Максимальное значение TDP у процессоров Kabini не превышает 25 Вт, поэтому и комплектный кулер легкий алюминиевый, с вентилятором 60-80мм. 

 

Для наглядности компактности процессоров в исполнении AM1 и FM2 приводится фото обратной стороны :

Официальный запуск продаж коробочных процессоров AMD в исполнении AM1 намечен на 9-ое апреля. 

 

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