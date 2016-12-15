Фотографии видеокарты Galaxy GeForce GTX 970 GC

В сети появились изображения готового продукта компании Galaxy на базе GeForce GTX 970, видеокарты Galaxy GeForce GTX 970 GC с альтернативный кулером и объёмом памяти в 4Гб.

Как видно на фотографиях, видеокарта оснащается плаcтиной усилителем – backplate.

На панели IO стандартный для современных видеоадаптеров набор видеовыходов: DiplayPort, HDMI, DVI-D и DVI-I.

Так же нам предлагают взглянуть на фотографии референсного видеоадаптера Nvidia GeForce GTX 970.

Что примечательно дизайн PCB Nvidia GeForce GTX 970 очень близок к тому, что применялся в прошлом поколении видеокарт GeForce GTX 600-700 серии.

Для объединения видеокарт в конфигурации SLI на видеокартах NVidia потребуется использование специальных «SLI-мостиков», к примеру, видеокарты главного конкурента, фирмы AMD серии R9 290 перешли на обмен данными по шине PCI-e, т.е. им не требуются дополнительный «мостики» в случае CROSSFIRE конфигураций.

Подтверждается и информация о составе процессора используемого в GeForce GTX 970: 1664 шейдерных процессора и частота работы домена в 1050 МГц.

Владельцам карты удалось провести тестирование новинки в бенчмарке 3DMARK11 профиль Extreme – ее результат X3963.

Энергопотребление GTX 970 не превысит 190Вт, для подключения к БП используется один 6pin и один 8pin PCI-e power.

Официальное представление видеокарт NVidia GeForce GTX 970, состоится 19 сентября на 24х часовом игровом марафоне GAME24.