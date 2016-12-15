Фотографии видеокарты GeForce GTX Titan II

В сети появились фотографии предположительно нового топового видеоадаптера Nvidia GeForce GTX Titan II. По фотографиям можно понять, что в основе нового топа будет чип GM200. Как и чип GM204 (GeForce GTX880 и GTX870) GM200 относится к поколению Maxwell и должен производится по 28нм техпроцессу.

Ранее предполагалось, что все новые видеокарты Nvidia должны производится по 20нм тех. процессу, но у производителя микросхем TSMC проблемы с этим тех. процессом и это давно не секрет.

Предполагается, что гигантский чип - GM200 будет нести в себе почти 4000 штук универсальных шейдерных процессоров и будет обладать 512 битной шиной памяти. Приблизительная площадь кристалла процессора более 620 квадратных мм.

Стоит так же отметить очень неудобные разьемы дополнительного питания, двухэтажные PCI-e Power 8pin + 6pin и отдельно стоящий PCI-e Power 6pin. Исходя из возможностей разъёмов питания и слота PCI-e 3.0 x16, можно предположить, что максимальное энергопотребление GeForce GTX Titan II не должно превышать 450Вт.

Ожидать появление GeForce GTX Titan II стоит не ранее первого квартала 2015 года.