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Full-Сover водоблоки для видеокарт AMD Radeon R9 285 от EK Water Blocks

11.11.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Словенская компания EK Water Blocks подготовила несколько продуктов для видеокарт на основе референсной видеокарты AMD Radeon R9 285. Представлено два Full-Сover водоблока EK-FC R9-285, способных отвести тепло не только от графического чипа, но и от чипов памяти и подсистемы питания.

Версии водоблоков отличаются типом материалов, из которого изготовлена крышка, на выбор черный ацеталь и прозрачный акрил.

Особенностью водоблоков EK-FC R9-285 является оптимизированная внутренняя структура, показывающая высокую эффективность при использовании маломощных помп.

EK предлагает так же к покупке оригинальный backplate для Radeon R9 285, пластину жесткости и охлаждения тыльной стороны PCB видеокарты.

Стоимость новинок для европейского рынка приведена в таблице ниже:

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