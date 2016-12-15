Full-Сover водоблоки для видеокарт AMD Radeon R9 285 от EK Water Blocks

Словенская компания EK Water Blocks подготовила несколько продуктов для видеокарт на основе референсной видеокарты AMD Radeon R9 285. Представлено два Full-Сover водоблока EK-FC R9-285, способных отвести тепло не только от графического чипа, но и от чипов памяти и подсистемы питания.

Версии водоблоков отличаются типом материалов, из которого изготовлена крышка, на выбор черный ацеталь и прозрачный акрил.

Особенностью водоблоков EK-FC R9-285 является оптимизированная внутренняя структура, показывающая высокую эффективность при использовании маломощных помп.

EK предлагает так же к покупке оригинальный backplate для Radeon R9 285, пластину жесткости и охлаждения тыльной стороны PCB видеокарты.

Стоимость новинок для европейского рынка приведена в таблице ниже: