G.SKILL официально анонсировала память Ripjaws 4 DDR4

Совсем скоро состоится официальный анонс новейшей high-end платформы Intel для настольных систем - процессоров Haswell-E и набора системной логики Intel X99 Express. Новые процессоры и материнские платы на новом чипсете будут поддерживать память DDR4. В связи с этим, компания G.SKILL официально анонсировала новую серию оперативной памяти Ripjaws 4, наборы которой будут включать в себя память DDR4, общим объемом до 64 ГБ, а частоты - до 3200 МГц с таймингами CL15.

Новую серию памяти G.Skill Ripjaws 4 DDR4 открывают планки памяти с частотой 2133 МГц. Полный модельный ряд включает в себя наборы с частотами 2133 МГц, 2400 МГц, 2666 МГц, 2800 МГц, 3000 МГц и 3200 МГц. Объемы, соответственно, будут следующими 16GB (4GBx4), 32GB (8GBx4 / 4GBx8) и 64GB (8GBx8), при этом рабочее напряжение памяти составляет 1.2 и 1.35 Вольт, а формула таймингов выглядит как 15-15-15-35 или 16-16-16-36, в зависимости от частоты.

Ранее сообщалось, что G.Skill Ripjaws 4 уже доступны для предзаказа.