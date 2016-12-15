Galaxy показала GeForce GTX 750 Ti серии Hall of Fame

Компания Galaxy представила новую видеокарту GeForce GTX 750 Ti Hall of Fame (HoF). Новинку отличает полностью переработанный дизайн платы, мощнейший кулер и интересный дизайн.

На охлаждение видеопроцессора Nvidia GM107 с энергопотреблением в 75Вт, использован массивный алюминиевый радиатор с несколькими тепловыми трубками и три 80мм вентилятора.

Особенностью продукции компании Galaxy и ее европейского бренда KFA2 является использование окрашенного в белый цвет стеклотекстолита, что придает особую изюминку продукции серии Hall of Fame.

Так же известно, что рабочие частоты видеокарты GeForce GTX 750 Ti HoF будут значительно подняты, но, к сожалению более подробной информации пока нет, как и информации о стоимости и сроках появления в продаже.