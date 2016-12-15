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Galaxy показала GeForce GTX 750 Ti серии Hall of Fame

07.08.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Galaxy представила новую видеокарту GeForce GTX 750 Ti Hall of Fame (HoF). Новинку отличает полностью переработанный дизайн платы, мощнейший кулер и интересный дизайн.

На охлаждение видеопроцессора Nvidia GM107 с энергопотреблением в 75Вт, использован массивный алюминиевый радиатор с несколькими тепловыми трубками и три 80мм вентилятора.

Особенностью продукции компании Galaxy и ее европейского бренда KFA2 является использование окрашенного в белый цвет стеклотекстолита, что придает особую изюминку продукции серии Hall of Fame.

Так же известно, что рабочие частоты видеокарты GeForce GTX 750 Ti HoF будут значительно подняты, но, к сожалению более подробной информации пока нет, как и информации о стоимости и сроках появления в продаже.  

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