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GamerStorm Captain: компактные системы водяного охлаждения от DeepCool

01.10.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания DeepCool анонсирует линейку необслуживаемых систем водяного охлаждения «Captain» под брендом GamerStorm. Первоначально будет представлено две модели: Captain 120 и Captain 240. С 120мм или 240мм радиаторами соответственно.

Особенностью линейки «Captain» станет использование водоблока, совмещенного с помпой и подсветки, с изменяющеюся интенсивностью в зависимости от скорости потока жидкости в системе.

Системы охлаждения комплектуются 120мм вентиляторами с применением гидродинамических подшипников (FDB) и ШИМ (PWM) регулировкой скорости вращения крыльчатки.   

Вся линейка «водянок» Captain поддерживает актуальные процессорные разъемы, включая LGA2011v3, LGA1150, AM3+, и FM2+.

О сроках появления в продаже и стоимости новинок пока информации нет.

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