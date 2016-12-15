GDC 2014: Microsoft демонстрирует DirectX 12

Корпорация Microsoft провела презентацию DirectX 12 в г. Сан-Франциско на конференции GDC 2014 в присутствии 500 разработчиков и журналистов. В ходе нее было показано технологическое демо игры c Xbox - Forza Motorsport 5 и названы примерные сроки выхода нового интерфейса программирования приложений - API.

Особенность Microsoft DirectX 12 та же, что и у API AMD Mantle - эффективная работа с ресурсами CPU, равномерная загрузка многоядерных процессоров. Главной новостью стало то что почти 80% продаваемых видеокарт будут поддерживать DirectX 12.

Nvidia говорит о совместимости нового API с графическими решениями архитектур Fermi, Kepler и Maxwell. AMD пока высказывается осторожнее и только о архитектуре GCN. Nvidia и AMD позже приведут полный перечень видеокарт, которые гарантированно смогут работать с новым DirectX.

Релиз нового API намечен конец 2015 года.