GELID обновила кулер Tranquillo до версии Rev. 3

Компания GELID представляет кулер Tranquillo последней версии Rev. 3 относящийся к линейке тихих продуктов. Как и в прошлой ревизии кулера Tranquillo Rev. 2 в новой так же используется четыре тепловых трубки с уникальной внутренней структурой. Отличием же стала новая система крепления кулера к материнской плате и возможность установки второго вентилятора для повышения эффективности.

Комплектный 120мм вентилятор оснащен ШИМ (PWM) регулировкой скорости вращения крыльчатки, максимальная скорость составляет 1000 об/сек.

Система крепления позволяет использовать кулер со всеми актуальными платформами: AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 и Intel 775, 1366, 2011, 1155, 1156. В комплекте с кулером поставляется эффективная термопаста Gelid GC-2.

Рекомендуемая стоимость кулера для рынка Европы составляет €29.