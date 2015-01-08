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GIGABYTE анонсировала материнскую плату X99-SOC Champion

08.01.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin

Компания GIGABYTE представила новую материнскую плату из оверклокерской линейки SOC - X99-SOC Champion. В отличие от GIGAYBTE X99-SOC Force, новая материнская плата получила новый дизайн процессорного сокета и дизайн системы охлаждения, но потеряла 4 слота памяти и несколько портов SATA.

Как бы там ни было, главным изменением, на наш взгляд, является дизайн процессорного гнезда. Дело в том, что далеко не каждый процессорный сокет LGA2011-3 для процессоров Haswell-E мог обеспечить полноценный разгон системного кэша. Так, например, у ASUS был реализован специальный OC Socket, который используется во многих платах, и особенно в ASUS Rampage V Extreme. Такое процессорное гнездо запатентовано ASUS, а использование аналогов другими производителями могло стать причиной патентных разбирательств.

Видимо, GIGABYTE и ASUS нашли между собой компромисс, и SOC обзавелась таким сокетом, который позволяет осуществлять разгон системного кэша, что в общем то, оказывает существенное влияние на производительность и крайне необходимо для профессиональных оверклокеров. Помимо этого, производитель обещает лучший разгон оперативной памяти. Также можно заметить, что несколько изменился набор кнопок в области питания ATX 24Pin - кнопок стало меньше, но остались необходимые для оверклокеров переключатели, индикатор POST, а также Power и Reset.

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