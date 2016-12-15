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Gigabyte готовит игровую линейку видеокарт GeForce GTX 800 G1 Gaming

04.08.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

На проходящей выставке Chinajoy 2014 представителям сайта EXPreview удалось пообщаться с менеджером по маркетингу компании Gigabyte - Лиу Менгзонгом (Liu Mengzong), который поведал некоторые интересные подробности о новых видеокартах.

Стало известно, что Gigabyte готовит новую линейку видеокарт под названием - Gigabyte GeForce GTX 800 G1 Gaming. Для нее фирменный кулер Gigabyte Windforce получит новый дизайн и повышенную эффективность с низким уровнем шума.

Видеокарты Gigabyte GeForce GTX 800 G1 Gaming будут отличаться так же переработанной платой, иметь повышенные частоты и различные LED индикаторы состояния. 

Кроме того, стало известно, что выход Gigabyte GeForce GTX 800 G1 Gaming в розницу запланирован на конец сентября, начало октября.

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