Gigabyte готовит игровую линейку видеокарт GeForce GTX 800 G1 Gaming

На проходящей выставке Chinajoy 2014 представителям сайта EXPreview удалось пообщаться с менеджером по маркетингу компании Gigabyte - Лиу Менгзонгом (Liu Mengzong), который поведал некоторые интересные подробности о новых видеокартах.

Стало известно, что Gigabyte готовит новую линейку видеокарт под названием - Gigabyte GeForce GTX 800 G1 Gaming. Для нее фирменный кулер Gigabyte Windforce получит новый дизайн и повышенную эффективность с низким уровнем шума.

Видеокарты Gigabyte GeForce GTX 800 G1 Gaming будут отличаться так же переработанной платой, иметь повышенные частоты и различные LED индикаторы состояния.

Кроме того, стало известно, что выход Gigabyte GeForce GTX 800 G1 Gaming в розницу запланирован на конец сентября, начало октября.